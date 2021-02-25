Kremlin: Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar, Ermenistan'ın iç işleridir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek "Yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısını ve sonraki gelişmeleri değerlendirdi.

Paşinyan'a istifa çağrısının ardından, Rusya ile Ermenistan arasında üst düzey temasların gerçekleştirilmediğini belirten Peskov, "Gerekmesi halinde bu tür bir görüşme hızlıca ayarlanabilir." dedi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Peskov, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz. Durumun, anayasal çerçevede kalacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Paşinyan'ın dün Rus yapımı İskender füzelerine yönelik dile getirdiği eleştirileri de değerlendiren Peskov, "Rus askeri teknolojisi, etkinliğini sayısız defa kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay