Kremlin: Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar, Ermenistan'ın iç işleridir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kremlin: Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar, Ermenistan'ın iç işleridir

25.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:04
Kremlin: Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar, Ermenistan'ın iç işleridir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek "Yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek "Yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısını ve sonraki gelişmeleri değerlendirdi.

Paşinyan'a istifa çağrısının ardından, Rusya ile Ermenistan arasında üst düzey temasların gerçekleştirilmediğini belirten Peskov, "Gerekmesi halinde bu tür bir görüşme hızlıca ayarlanabilir." dedi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Peskov, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz. Durumun, anayasal çerçevede kalacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Paşinyan'ın dün Rus yapımı İskender füzelerine yönelik dile getirdiği eleştirileri de değerlendiren Peskov, "Rus askeri teknolojisi, etkinliğini sayısız defa kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Demet Akalın Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kremlin: Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar, Ermenistan'ın iç işleridir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:05:31. #1.15#
title