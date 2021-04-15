Kremlin'den yeni ABD yaptırımı iddialarına tepki: "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kremlin'den yeni ABD yaptırımı iddialarına tepki: "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kremlin'den yeni ABD yaptırımı iddialarına tepki: 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı hakkında ABD basınında çıkan haberleri değerlendirerek, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdilik gazete haberlerine göre yorum yapmayacağız. Washington'ın resmi kararları açıklamasını bekleyeceğiz" dedi.

Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara "savaş boyası" sürüldü
Tam bitti derken gerilim yeniden zirve yapacak! ABD gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
Tam bitti derken gerilim yeniden zirve yapacak! ABD gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı hakkında ABD basınında çıkan haberleri değerlendirerek, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdilik gazete haberlerine göre yorum yapmayacağız. Washington'ın resmi kararları açıklamasını bekleyeceğiz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte Kiev yönetimini destekleyen ABD, Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderme kararından vazgeçtiğini dün açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeme kararını ve ABD basınında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı hakkında çıkan haberleri değerlendirdi. ABD ve NATO güçlerinin Rus sınırlarına yakın noktalarda tatbikatlar yaptığını hatırlatan Peskov, "Hem NATO hem de ABD'nin çok sayıda askeri biriminin çeşitli tatbikatlar çerçevesinde sınırlarımızda konuşlandırıldığını biliyorsunuz" dedi. Peskov, ABD'nin kararının ikili politikada "bir şekilde yumuşamaya yol açacağını söylemek için henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Washington'ın bazı Rus diplomatları sınır dışı etmek gibi yaptırımlar uygulayacağına ilişkin ülke basınında yer alan iddialar için Peskov, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.

Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı alması durumunda karşılıklılık ilkesi doğrultusunda cevap vereceklerini söyleyerek, "Şimdilik gazete haberlerine göre yorum yapmayacağız. Washington'ın resmi kararları açıklamasını bekleyeceğiz. Bu tür yaptırım arzularını kınıyor ve hukuk dışı olduğunu savunuyoruz. Çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için karşılıklılık ilkesi geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, 22 - 23 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Küresel İklim Zirvesi'ne davet etmesi konusunda da yorum yapan Peskov, "Bu konuyu değerlendiriyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kremlin'den yeni ABD yaptırımı iddialarına tepki: "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:18:22. #1.14#

title