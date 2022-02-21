Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı belirtildi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika