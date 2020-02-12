12.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:10

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'deki durumun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın Soçi mutabakatı dahil Rusya-Türkiye arasındaki tüm anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladığı kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA