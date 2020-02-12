Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'deki durumun ele alındığı belirtildi.

12.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:10
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı 'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'deki durumun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın Soçi mutabakatı dahil Rusya-Türkiye arasındaki tüm anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladığı kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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