Kremlin'den Washington ve Tahran'a gerilimi düşürme çağrısı
Rusya Orta Doğu'da gerilimin düşmesi için Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a çağrıda bulundu. Sağduyu çağrısı BAD'nin bölgeye asker gönderildiğini açıklamasının ardından geldi.
Rusya Orta Doğu'da gerilimin düşmesi için Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a çağrıda bulundu. Sağduyu çağrısı ABD tarafından bölgeye asker gönderildiğinin açıklamasının ardından geldi.
Salı günü Kremlin'den gelen çağrı ile bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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