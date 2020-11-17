Son dakika haber: Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun...
17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:09
Gelen son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye'nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye'nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı