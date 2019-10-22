Kremlin'den Soçi zirvesi değerlendirmesi

22.10.2019 13:06

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk ve Rus liderlerin görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin ele alınacağını belirterek, "Görüşme, son gelişmeler hakkında Türkiye'nin planlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak." dedi.

Peskov, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın Suriye'de uluslararası güçlerin kontrolünde bir güvenli bölge kurulmasına yönelik önerisini değerlendiren Peskov, "Bu yeni bir girişim ve henüz belirli bir pozisyonumuz yok. Üzerinde çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yapılan açıklamaları "oldukça sert" olarak nitelendiren Peskov, "Putin ve Erdoğan'ın bugün konuşacakları konular olacak. Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin ele alınacak. Görüşme, son gelişmeler hakkında Türkiye'nin planlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İki liderin, iki ülke ilişkilerine dair güncel konular hakkında sürekli temas halinde olduğunu hatırlatan Peskov, "Son derece derin ticari ve ekonomik ilişkiler bizi Türkiye ile birleştiriyor. Bugünkü müzakereler hızlı ve kolay olmayacak." dedi.

Kaynak: AA