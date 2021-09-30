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Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine dair açıklama: "Zamanında ve yapıcıydı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine dair açıklama:

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik yaptığı değerlendirmede, "Bu görüşme zamanında ve yapıcıydı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik yaptığı değerlendirmede, "Bu görüşme zamanında ve yapıcıydı. Her iki taraf için de çok faydalıydı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin yapıcı sonuçları olduğunu ifade eden Peskov, "Bu görüşme zamanında ve yapıcıydı. Her iki taraf için de çok faydalıydı" dedi. Peskov, "Öncelikle ikili ilişkilerden bahsedildi. Ticarette 2020 yılında yüzde 20 oranında bir düşüş yaşandı. Ancak bu yılın ilk 7-8 ayında ortak ticaretimiz yüzde 55 büyüdü. Tarım konusunda bir değerlendirme oldu. Rusya, Türkiye'ye çok büyük miktarda tahıl sağlıyor. Türkiye de Rusya'ya domates, salatalık ve buna benzer tarım ürünleri sağlıyor. Bu konuda bir değerlendirme yapıldı" dedi.

"Türkiye mevcut altyapısıyla ani değişikliklere karşı kendisini emniyette hissediyor"

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın enerji konusunda da görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyerek, "Putin, Türk yönetiminin TürkAkım projesi konusunda zamanında aldığı etkili kararlarını çok takdir etti. Kararlar hızlı alındı, her şey zamanında, çok hızlı şekilde uygulandı. Avrupa'daki enerji piyasasının nasıl hareketlendiğini görüyoruz. Türkiye mevcut altyapısıyla ani değişikliklere karşı kendisini emniyette hissediyor" ifadelerini kullandı. Liderlerin Akkuyu Nükleer Santrali konusunu da ele aldığını aktaran Peskov, "Putin ve Erdoğan, iki ülkenin gündeminde olan büyük projeleri de ele aldı. Öncelikle Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünite inşasının sürdürülmesi ve sonlandırılması konusu görüşüldü. Yeni ünitelerin inşası ve Türkiye'de gelişmekte olan barışçıl atom enerjisi sektöründeki iş birliğimiz açısından genel olarak yapılması gerekenler hakkında konuşuldu" dedi.

S400 ve havacılık alanında iş birliği

Peskov, Putin-Erdoğan zirvesinde merak edilen S400 konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "S400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi ihtimali görüşüldü. Askeri-teknik iş birliği ve S400 konusunda devam eden iş birliğinin devamı ve geliştirilmesi ele alındı" şeklinde konuştu. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programından çıkarıldığını hatırlatan Peskov, "Biliyorsunuz, Türkiye ABD tarafından F-35 savaş uçağı programından çıkarıldı. Türkiye ve Rusya arasında havacılık alanında iş birliği yapılması konusu gündeme geldi" dedi. Peskov ayrıca Putin ve Erdoğan'ın, Türk astronot yetiştirme ihtimalini de değerlendirdiklerini aktardı.

"Suriye konusunda detaylı bir görüşme sağlandı"

İki liderin Suriye konusunda detaylı bir görüşme yaptığını vurgulayan Peskov, "Bölgesel durumlar da görüşmede ele alındı. Suriye konusunda detaylı bir görüşme sağlandı. Afganistan ve Libya konuları görüşüldü. Tabii ki Dağlık Karabağ sorunu da konuşuldu" dedi. Peskov liderlerin görüşmesinde ikili işbirliklerinin geliştirilmesi ve korona virüse karşı ortak mücadele, taraflar tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının konuşulduğunu belirtti. - MOSKOVA

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