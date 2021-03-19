Kremlin'den Putin-Biden münazarası için tarih
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kremlin'den Putin-Biden münazarası için tarih

19.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:11
Kremlin'den Putin-Biden münazarası için tarih

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ile online ortamda canlı görüşme önerisine yönelik, "Putin'in Biden'a münazara teklifi sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ile online ortamda canlı görüşme önerisine yönelik, "Putin'in Biden'a münazara teklifi sürüyor. Davet açık, pazartesi ya da Biden için başka bir tarih de olabilir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan kanalı ABC'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında ilişkiler daha da gerildi. Dün Rusya lideri Putin, Biden ile online ortamda canlı görüşme yapabileceğini, tarih için bugün ve Pazartesi uygun olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in teklifini yineleyerek, "Putin'in Biden'a münazara teklifi sürüyor. Davet açık, pazartesi ya da Biden için başka bir tarih de olabilir. Rusya'yı anlatmam gerekirse Devlet Başkanı (Putin) her şeye rağmen iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme arzusunu açıkça belirtti. Zira bu, yalnızca iki ülkenin değil, tüm dünyanın çıkarlarına uygun olacaktır. Fakat tabi ki Biden'ın sözlerini duymazdan gelemezdik" ifadelerini kullandı.

"ABD'DEN YANIT BEKLİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD tarafından yanıt beklediklerini belirterek, "Başkan Putin'in, Biden ile görüşme teklifi hala geçerliliğini koruyor. Bu konuyla ilgili diplomatik kanallar üzerinden çalışmalar sürdürülüyor. Şuan için ABD'den yanıt bekliyoruz" dedi. Beyaz Saray'dan teklifin reddedilmesi durumunda Kremlin'in takınacağı tavrı soran gazeteciye Peskov, "Görüşme girişimlerimizin sonsuza dek devam etmesi beklenemez" şeklinde yanıt verdi.

PUTİN, GÜVENLİK KONSEYİ ÜYELERİ İLE ABD GERİLİMİNİ GÖRÜŞTÜ

Rusya lideri Putin'in sabah saatlerinde Güvenlik Konseyi'ni topladığı bildirildi. Biden'ın ifadelerinden sonra gerçekleştirilen toplantıda konsey üyeleri ile ABD-Rusya ilişkileri ve güvenlik konularının ele alındığı, Rus istihbaratının çalışmaları ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerin görüşüldüğü öğrenildi. Toplantının ardından Putin'in Kremlin Sarayı'ndan ayrılarak Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Sibirya'daki Tayga bölgesine hareket ettiği ve hafta sonunu burada geçireceği aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kremlin'den Putin-Biden münazarası için tarih - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:14:29. #1.16#
title