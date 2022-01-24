Kremlin'den NATO'nun doğudaki birliklerini artırma kararına tepki - Haberler
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Kremlin'den NATO'nun doğudaki birliklerini artırma kararına tepki

Kremlin'den NATO'nun doğudaki birliklerini artırma kararına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun doğu sınırındaki birliklerini arttırmaya yönelik adımlarına tepki göstererek, "Bunların hepsi NATO ile ABD'nin bölgedeki gerilimi artırmalarından kaynaklanıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun doğu sınırındaki birliklerini arttırmaya yönelik adımlarına tepki göstererek, "Bunların hepsi NATO ile ABD'nin bölgedeki gerilimi artırmalarından kaynaklanıyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna geriliminde Kiev yönetimini destekleyen NATO son olarak Avrupa'nın Doğusundaki birliklerini artırmaya karar vermişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov NATO'nun bu adımına tepki göstererek, "NATO'nun güçlerini artıracağına ve teçhizatını buraya kaydıracağına ilişkin açıklamalarını görüyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim ki bunlar, NATO'nun bölgedeki gerilimi artırmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Kiev tarafından Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı operasyon başlatabileceğini savunan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Böyle bir risk var ve şu an daha önce olduğundan çok daha yüksek" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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