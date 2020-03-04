Kremlin'den kritik zirveye ilişkin açıklama

04.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:11

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in yarın gerçekleştireceği İdlib konulu zirvede uzlaşı sağlanması ve ortak önlemler konusunda anlaşmaya varılmasının beklendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Moskova'da görüşme gerçekleştirecek. İdlib konusunun ele alınacağı zirve öncesi Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in İdlib'e yönelik ortak önlemler konusunda mutabık kalmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "İdlib krizi, krizin nedenleri, krizin olumsuz etkileri ve gerekli önlemlerin görüşülmesini planlıyoruz. Krize ilişkin ortak anlayış sağlanmasını bekliyoruz.

(İHA)

Kaynak: İHA