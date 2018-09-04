Kremlin'den İdlib Saldırısıyla İlgili İlk Açıklama: Trump'ın Uyarıları Sorunu Çözmüyor

Rus savaş uçakları Suriye'de 22 gün aradan sonra İdlib bölgesine hava harekatı düzenledi. Kremlin'den saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, ' 'Trump'ın uyarıları çözüme yardım etmiyor, İdlib'deki teröristler Rus üsleri için tehlike yaratıyor.'' denildi.

RUSYA SALDIRIYA GEÇTİ, ESAD DESTEK VERDİ

Rus savaş uçakları Suriye'de 22 gün aradan sonra Suriye'nin İdlib kentine hava harekatı gerçekleştirdi. İHA'nın haberine göre Suriye ordusuyla eş zamanlı düzenlenen operasyona, Suriye Ordusu 4'üncü Zırhlı Tümeni top atışlarıyla destek verdi. Hama'nın Jurin ilçesine konuşlanmış 4'üncü Zırhlı Tümen ayrıca gerilimi azaltma bölgesinin sınırındaki, El Ghab Vadisindeki Karkur ve Kastun tepelerini bombaladı.

20 KEZ SALDIRI DÜZENLENDİ

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağının şu ana kadar 20 saldırı düzenlediğini açıkladı.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İdlib saldırısının ardından Kremlin'den son dakika olarak yapılan açıklamada, "İdlib'deki son durum Tahran Zirvesi'nde ele alınacak. Trump'ın uyarıları sorununçözümü için yardımcı değil. İdlib'deki teröristler Rus üsleri için tehdit, barış sürecini etkiliyor. " ifadelerine yer verildi.