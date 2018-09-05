Kremlin'den İdlib Açıklaması: Endişeliyiz, Müzakereler Devam Ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov İdlib'le ilgili yeni açıklamalar yaptı. Ryabkov, "Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor.'' demesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumun sürekli artan bir endişe ve kaygı konusu olduğunu söyleyerek, konuyu ilgili diğer ülkelerle müzakereye devam edeceklerini belirtti.

BİR AÇIKLAMADA KREMLİN'DEN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumun sürekli artan bir endişe ve kaygı konusu olduğunu söyleyerek, konuyu ilgili diğer ülkelerle müzakereye devam edeceklerini belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki durumun sürekli artan bir endişe ve kaygı konusu olduğunu savundu.

Çeşitli düzeylerde ilgili meslektaşları ile birlikte yürüttükleri tüm temasların Rus tarafının gündeminde bulunduğunu aktaran Peskov, İdlib'deki operasyonla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

"OPERASYON ZİRVE SONRASI BELLİ OLACAK"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İdlib bölgesinde bir operasyon başlatılıp başlatılmayacağının 7 Eylül'deki Rusya-Türkiye-İran zirvesinden sonra belli olacağını da söyledi.

Dünden bugüne yapılan saldırılar kent merkezinin çevresine yapıldı. İdlib kent merkezine ise şu ana kadar bir saldırı girişimi olmadı.

RUS ELÇİDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Kuzey Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz. Cuma günü İran'da yapılacak zirve Suriye'de çözüm için büyük fırsat" açıklamasında bulundu.