Kremlin'den İdlib açıklaması

11.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:40

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İdlib'deki tüm saldırıların durması, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiği belirtildi.

Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de Rusya ve Suriye güçlerine yönelik tüm saldırıların durdurulması, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA