Kremlin'den İdlib açıklaması
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Kremlin'den İdlib açıklaması

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İdlib'deki tüm saldırıların durması, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiği belirtildi.

11.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:34
Kremlin'den İdlib açıklaması

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, 'deki tüm saldırıların durması, ve arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiği belirtildi.


Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de Rusya ve güçlerine yönelik tüm saldırıların durdurulması, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiği aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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