Kremlin'den 'İdlib' Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, İdlib'deki durumun Tahran'da gerçekleştirilecek zirvede ele alınacağını söyledi.

Rusya, İran ve Türkiye, 7 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecek. Zirvenin ana maddesini Suriye oluştururken, Rusya 22 günün ardından bugün İdlib'i vurdu. Rusya'nın İdlib'i vurmasının ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, İdlib'deki durumun Tahran'da görüşüleceğini ifade etti. Peskov, "İdlib'deki durum Rusya, İran, Türkiye liderlerinin Tahran'daki görüşmesinin ana maddesi olacak" dedi. İdlib'deki teröristlerin barış sürecini engellediğini ifade eden Rus sözcü, teröristlerin Rus üsleri için tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Peskov, "Trump'ın İdlib için askeri operasyonu engelleme çağrıları sorunun çözümü için yeterli değil" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, 3 savaş uçağının 20 hava saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi.

(İHA)