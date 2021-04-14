Kremlin'den Biden'ın görüşme teklifine ilişkin açıklama
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Kremlin'den Biden'ın görüşme teklifine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kremlin'den Biden'ın görüşme teklifine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşme teklifine ilişkin, "Bu yeni bir teklif, üzerinde çalışılacak ve analiz edilecek" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşme teklifine ilişkin, "Bu yeni bir teklif, üzerinde çalışılacak ve analiz edilecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin zirvenin yeri ve zamanına ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, "Toplantının detayları hakkında konuşmak için henüz çok erken. Bu yeni bir teklif, üzerinde çalışılacak ve analiz edilecek" dedi. Liderlerin toplantı konusunu daha sonra diplomatik kanallar aracılığıyla görüşeceğini ifade eden Peskov, görüşmede karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ikili ilişkilerin değerlendirileceğini söyledi. Peskov, görüşmede ele alınacak konularla ilgili henüz bir planlama yapılmadığını belirtti.

Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada, Biden'ın telefon görüşmesinde Putin'e ABD ve Rusya'nın karşı karşıya olduğu tüm sorunları tartışmak için üçüncü bir ülkede bir toplantı önerdiğini belirtilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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