Son Dakika! Başkan Erdoğan'ın Milli Para Birimi Çağrısına Rusya'dan Destek Geldi

ABD ile yaşanan krizle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"TİTİZLİKLE ÇALIŞILMALI"

Başkan Erdoğan'ın bu çıkışına ilk olumlu yanıt Rusya'dan geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, konu ile ilgili olarak "Uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürütüyoruz. Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor. Bu konu üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.