Rusya'da ABD'ye Tepki: Suriye Stratejileri Ülkeyi Bölme Amaçlı

Kremlin'den son dakika yapılan açıklamada, ABD'ye bir Suriye tepkisi daha verildi. Kremlin, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin ülkeyi bölme amaçlı olduğunu belirtti.

MOSKOVA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Moskova yönetiminden gelen açıklamalarda ABD'ye tepki gösterilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki hareketleri için 'provokasyon' yorumunda bulunmuş ve ABD'nin Suriye'de attığı tek taraflı adımların Türkiye'yi kızdırdığını savunmuştu.

Lavrov, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" demişti.