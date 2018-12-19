Son Dakika! Kremlin'den ABD'nin Türkiye'ye Patriot Satışı Onayına İlk Yorum: S-400 Anlaşmasını Etkilemez

Rusya'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot sistemi satışına onay vermesine yönelik bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin onay vermesinin Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze anlaşmasını etkilemeyeceği bildirildi.

"S-400 SATIŞI HER KOŞULDA TAMAMLANACAK"

Açıklamada, S-400'lerin satışının her koşulda tamamlanacağı ifade edildi.

ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye füze satışının birbirinden ayrı işlemler olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin Rus füzeleriyle ilgili bilgileri ABD ile paylaşacağını düşünmüyoruz" denildi.

ABD, 3,5 MİLYAR DOLARLIK PATRİOT SİSTEMİNİN SATIŞINA ONAY VERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermişti.

PENTAGON'A BAĞLI SAVUNMA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ AJANSI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, söz konusu satışın onaylamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL TEHDİTLERİ ÖNLEMEK İÇİN PATRİOTLARI KULLANACAKTIR"

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise şu ifadeleri kullandı:

"Önerilen bu satış, önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ve müttefikleri ve ortakları hava ve füze tehditlerine karşı koruma çabalarına katkıda bulunarak ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Türkiye, hava ve füze savunma yeteneğini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için Patriotları kullanacaktır. Önerilen satış, Türk ordusunun, düşmanca saldırılara karşı korunma ve Türkiye'nin sınırları içinde bulunan NATO Müttefiklerini koruma amaçlı savunma yeteneklerini artıracaktır."