Kremlin'den ABD'nin olası yeni yaptırımlarına "karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır" tepkisi
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Kremlin'den ABD'nin olası yeni yaptırımlarına "karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır" tepkisi

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Kremlin'den ABD'nin olası yeni yaptırımlarına 'karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır' tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırım iddialarına tepki göstererek, "Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırım iddialarına tepki göstererek, "Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceği ve Rus kamu borcuna yönelik yaptırımlar uygulayacağına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Söz konusu iddialara ilişkin "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" yorumunu yapan Peskov, "Büyük olasılıkla, Amerikan gazetelerinde bazı sızıntılar söz konusu. Fakat biz, Washington'un resmi kararını açıklamasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Olası yaptırımların, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye katkı sağlamayacağını savunan Peskov, "Tartışılan olası yaptırımların böyle bir toplantıya hiçbir şekilde katkıda bulunmayacağı gerçeği açık ve nettir. Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesini de değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

"Şu anda durum çok gergin. Biliyorsunuz çeşitli tatbikatlar çerçevesinde hem NATO hem de ABD'nin askeri teçhizatları doğrudan sınırlarımıza aktarıldı. İlave askeri teçhizatların aktarımı durumu daha da gerginleştirecektir. ABD'nin gemi göndermeme kararı neticesinde tansiyonun düştüğü şeklinde yorum yapmak için henüz erken."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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