Kremlin: "Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kremlin: "Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmeli

28.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:31
Kremlin:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verme çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verme çağrısında bulundu.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışmalar devam ederken Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Durumu oldukça dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Askeri faaliyetlere derhal son verilmesi ve son dönemdeki kötü giden sonuçların yanı sıra anlaşmazlıkları çözüm sürecinin siyasi ve diplomatik zemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Peskov, kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemek yerine savaş faaliyetlerini durdurmanın hayati önem taşıdığını ifade etti. Peskov, "Rusya her zaman eşit ağırlıklı bir tutuma sahip oldu. Bu tutum, Rusya'nın nüfuzunu ve her iki tarafla geleneksel dostane ilişkilerini bu çatışmayı ortadan kaldırmak için kullanmasına izin vermektedir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Emmanuel Macron Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Mert Fırat Çağla Şikel İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Can Bartu Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kremlin: "Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 15:48:10. #1.14#
title