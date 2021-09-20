Son dakika: Kremlin: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya çalışma ziyareti için hazırlık yapılıyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kremlin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya çalışma ziyareti için hazırlık yapılıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Kremlin:

Son dakika haberlerine göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya çalışma ziyareti hazırlığı yaptığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya çalışma ziyareti hazırlığı yaptığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceğine değindi. Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret gerçekleştirip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacağına dair haberler i doğrulayan Peskov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya çalışma ziyaretine hazırlanıyor" dedi.

Görüşmenin içeriği ile ilgili yorum yapan Peskov, "Bu çok yönlü bir görüşme. Başkanların birçok konuya dair konuşacak konuları var. Suriye ve bölgesel konular da ele alınacak" ifadelerini kullandı. Peskov açıklamasında bu görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bir tarih belirtmedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

 Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını tek tek paylaştı

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını tek tek paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! Altında imzası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! Altında imzası var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Bensu Soral Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Aykut Kocaman Muslera Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Kremlin: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya çalışma ziyareti için hazırlık yapılıyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:25:15. #1.17#