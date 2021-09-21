Kremlin: AİHM'nin eski Rus casus Litvinenko hakkındaki kararı temelsiz - Haberler
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Kremlin: AİHM'nin eski Rus casus Litvinenko hakkındaki kararı temelsiz

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Kremlin: AİHM'nin eski Rus casus Litvinenko hakkındaki kararı temelsiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski Rus casus Aleksandr Litvinenko'nun Rus ajanları tarafından zehirle öldürüldüğü yönündeki kararının "temelsiz" olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski Rus casus Aleksandr Litvinenko'nun Rus ajanları tarafından zehirle öldürüldüğü yönündeki kararının "temelsiz" olduğunu söyledi.

Peskov, AİHM'nin eski Rus casus Litvinenko'nun öldürülmesi hakkındaki dava kararını başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

AİHM'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını savunan Peskov, "AİHM'nin bu konuda bilgi sahibi olmak için herhangi bir yetkiye veya teknik imkanlara sahip olduğunu zannetmiyoruz. Şimdiye dek bu soruşturmadan bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla, bu tür iddialar temelsizdir." ifadelerini kullandı.

Peskov, buna benzer kararları dikkate almak istemediklerini belirtti.

Litvinenko'nun zehirlenmesi

İngiltere istihbaratı (MI6) için çalışan eski KGB ajanı Alexandr Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti. Litvinenko'nun ölümünden önce 3 kez Lugoyov ve Kovtun ile görüştüğü belirlenmiş, bu iki kişinin kaldığı otel odasında ve gittikleri yerlerde zehirli polonyum maddesinin kalıntılarına rastlandığı açıklanmıştı.

Rusya, İngiltere'nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

AİHM de Litvinenko'nun 2006'da İngiltere'de Rus ajanları tarafından zehirle öldürüldüğü sonucuna varmıştı.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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