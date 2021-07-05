Kremlin: Afganistan'daki durum istikrarsızlaşıyor
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Kremlin: Afganistan'daki durum istikrarsızlaşıyor

Kremlin: Afganistan'daki durum istikrarsızlaşıyor
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan'daki durumun istikrarsızlaşmasından endişe duyduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan'daki durumun istikrarsızlaşmasından endişe duyduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'da oluşan durumdan endişe duyduklarını belirterek, "Elbette, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bu ülkedeki son durum bizi endişelendiriyor. Konuyu çok dikkatlice takip ediyor ve maalesef durumun istikrarsızlaştığını görüyoruz." dedi.

Rus askeri birliklerinin Afganistan'a gönderilmesi ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu seçeneğin Afganistan yönetimi ve Taliban ile "istişare edilmediğini" kaydetti.

Peskov, ek Rus askeri birliklerinin Tacikistan-Afganistan sınırına gönderilmesi ihtimaline ilişkin ise "Ek birliğin gönderilmesi konusunda bir şey söyleyemem. Durum iyi yönde ilerlemiyor. Gidişata göre gerekli kararlar, askeri sınır muhafızlarımız tarafından alınacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ülkeden çekilmesi ve Afganlar arası görüşmeler

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzalamış ve Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyurmuştu. Taliban, ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlamıştı.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Öte yandan, Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran sonu başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Badahşan, Tahar, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre son 2 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe şu an kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 153 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırı yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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