Kremlin: ABD'nin yaptırımları kimsenin görüşünü değiştirmez - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kremlin: ABD'nin yaptırımları kimsenin görüşünü değiştirmez

AA, Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Kremlin: ABD'nin yaptırımları kimsenin görüşünü değiştirmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rus oligarklarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle kimsenin görüşünü değiştirmeyeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rus oligarklarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle kimsenin görüşünü değiştirmeyeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin kendisi ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine almasını değerlendirdi.

Peskov, "Eğer bu yaptırımlar, söz konusu şahısların görüşlerini değiştirmeyi ve Putin'i desteklemekten vazgeçirmeyi hedefliyorsa, bunların başarılı olma şansı yoktur. Diğer şeyler önemli değil." dedi.

"ABD'nin ortak olduğunu söylemek zor." ifadesini kullanan Peskov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında dün yapılan 2. tur müzakereleri değerlendirdi.

Peskov, "Şimdilik herhangi bir belge söz konusu değil. Yapılan müzakereler, sorunun çözülmesiyle ilgili görüşlerimizin Ukrayna tarafına iletilmesi için bir fırsattı. Her şey, ileride Ukrayna tarafının tepkisine bağlı olacak. Şimdilik herhangi bir değerlendirmede bulunmak için erken." ifadelerini kullandı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dmitriy Peskov, Kremlin, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title