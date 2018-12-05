Kremlin: "Abd'nin Nükleer Anlaşma Tehdidi Taktiksel Bir Manevra"

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'yı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal etmekle suçlamasının anlaşmayı terk etmek için bir bahane olduğu bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile ilgili olarak Rusya'yı suçlaması ve 60 günlük ültimatom vermesinin taktiksel bir manevra olduğunu belirterek, NATO ve ABD tarafından yapılan açıklamaların gerginliği artırdığını söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirerek, buna karşı durulması gerektiğini söylemişti. Pompeo, Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA