Krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı
ADIYAMAN'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, krem kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, krem kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Adıyaman- Gölbaşı karayolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan otomobil sürücüsünün üst aramasında krem kutusuna gizlenmiş 2 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri sürücü E.G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN