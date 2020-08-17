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Krediyle konut satışları Temmuz'da yüzde 900 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 adete yükselirken, konut kredisi faizlerindeki büyük düşüşün etkisiyle, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları aynı dönemde yüzde 900.6 artışla 130 bin 721 adete çıktı.

Krediyle konut satışları Temmuz'da yüzde 900 arttı
17.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:23

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 adete yükselirken, konut kredisi faizlerindeki büyük düşüşün etkisiyle, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları aynı dönemde yüzde 900.6 artışla 130 bin 721 adete çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip olurken, 19 konut ile Hakkari konut satış sayısının en düşük olduğu il oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı ve yüzde 18.4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.Diğer konut satışları 2020 Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.6 artarak 98 bin 636'ya çıktı.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 74.5 artarak 67 bin 937'ye çıktı ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da aynı dönemde yüzde 155 artışla 161 bin 420'ye yükseldi.TÜİK verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 artışla 854 bin 126'ya, aynı dönemde ipotekli konut satışı yüzde 313.9 artışla 397 bin 95'e yükselirken, diğer satış türlerinde yüzde 10.8 azalışla 457 bin 31'e geriledi.Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8.4 artarak 265 bin 709 adete, ikinci el konut satışları da yüzde 62.1 artarak 588 bin 417 adete yükseldi.Yabancılara yapılan konut satışları ise Temmuz'da yıllık bazda yüzde 34.6 azalarak 2 bin 741'e yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi.Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.6 azalarak 17 bin 3'e geriledi.

Temmuz ayında İran vatandaşları Türkiye'den 540 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya Federasyonu, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

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