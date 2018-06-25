Krediyle Aldıkları Eşyalar Sular İçinde Kaldı

Krediyle aldıkları eşyalar sular içinde kaldı

Sivas'ta aniden bastıran yağış sonrası Şeyh Şamil mahallesinde ikamet eden Hasan Ericel'in banka kredisi ile yeni aldığı eşyalarla birlikte evi sel suları içinde kaldı.

SİVAS - Sivas'ta aniden bastıran yağış sonrası Şeyh Şamil mahallesinde ikamet eden Hasan Ericel'in banka kredisi ile yeni eşyalarla birlikte evi sel suları içinde kaldı.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren kentte başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte caddeler ve sokaklar göle dönerken Şeyh Şamil Mahallesi 30'ncu sokakta ikamet eden Hasan ve Arife Ericel çiftinin bodrum katta bulunan evleri sular altında kaldı. Aşırı yağan yağmurun etkisiyle tuvaletten ve banyodan taşan lağım suları eve doldu. Zaman geçtikçe artan lağım suları Hasan ve Arife Ericel çiftinin kredi çekerek bir ay önce aldığı eşyaları sular içinde bıraktı. Yeni alınan beyaz eşyalar, yatak odası, koltuk takımı ve evde bulunan diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Eşyaları 25 bin lira kredi çekerek 1 ay önce aldığını belirten Hasan Ericel "Eşyaları kredi çekerek bir ay önce aldım.Eşyaların kredisi bitmeden eşyalar mahvoldu. Eşyaları sıfır aldım yaklaşık bir aydan beri bu rezilliği çekiyoruz. Evimizin içine hep su doluyor. Ev su içindeydi bütün eşyalar hepsi battı. Halılarım ve eşyalarımın yarısından fazlasını çöpe attım. Yaklaşık 25 bin lira harcadım. Kendi elimizle suları çekiyoruz. Kovalarla küreklerle doldurup doldurup boşaltıyoruz. Pis olduğundan dolayı insanlar elini vurmak istemiyor. Eşyalarım hepsini sıfır almıştım ama şu anda kullanılır durumda değiller. Evimizin su dolması sebebiyle ev kullanılmaz hale geldi. Ailemizde kalıyorum ve aileme yük oluyorum. Evimin içinde kalamıyorum"dedi.

Torunun askerden geldikten sonra eşyalarını yeni aldığını belirten Hasan Ericel'in babaannesi Aynur Ericel,"Torunum Ağrıda askerdi, askerden yeni geldi. Kredi çekip eşyaları almıştı ama evi su bastı. Eşyalar kullanılmaz halde ve pislik içinde"dedi.