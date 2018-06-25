Krediyle Aldıkları Eşyalar Sular İçinde Kaldı

Sivas'ta aniden bastıran yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri de su bastı. Bir vatandaş, 25 bin lira kredi çekerek aldığı eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklar göle dönerken, Şeyh Şamil Mahallesi 30. Sokak'ta ikamet eden Hasan ve Arife Ericel çiftinin bodrum katta bulunan evleri sular altında kaldı. Aşırı yağmurun etkisiyle tuvaletten ve banyodan taşan lağım suları eve doldu. Zaman geçtikçe artan lağım suları Ericel çiftinin kredi çekerek bir ay önce aldığı eşyaları sular içinde bıraktı. Yeni alınan beyaz eşyalar, yatak odası, koltuk takımı ve evde bulunan diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Eşyaları 25 bin lira kredi çekerek 1 ay önce aldığını belirten Hasan Ericel, "Eşyaları kredi çekerek bir ay önce aldım. Eşyaların kredisi bitmeden eşyalar mahvoldu. Eşyaları sıfır aldım, yaklaşık bir aydan beri bu rezilliği çekiyoruz. Evimizin içine hep su doluyor. Ev su içindeydi, bütün eşyalar hepsi battı. Halılarım ve eşyalarımın yarısından fazlasını çöpe attım. Yaklaşık 25 bin lira harcadım. Kendi elimizle suları çekiyoruz. Kovalarla küreklerle doldurup doldurup boşaltıyoruz. Pis olduğundan dolayı insanlar elini vurmak istemiyor. Eşyalarım hepsini sıfır almıştım ama şu anda kullanılır durumda değiller. Evimizin su dolması sebebiyle ev kullanılmaz hale geldi. Ailemizde kalıyorum ve aileme yük oluyorum. Evimin içinde kalamıyorum" dedi.

Torunu askerden geldikten sonra eşyaları yeni aldığını belirten Hasan Ericel'in babaannesi Aynur Ericel, "Torunum Ağrı'da askerdi, askerden yeni geldi. Kredi çekip eşyaları almıştı ama evi su bastı. Eşyalar kullanılmaz halde ve pislik içinde" diye konuştu. - SİVAS