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"Krediye Erişimde ve Fiyatlandırmada Zorlanıyoruz"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'nin 2022 yılı için belirlenen ihracat hedefi 250 milyar dolar.

Türkiye'nin 2022 yılı için belirlenen ihracat hedefi 250 milyar dolar. Ancak bu hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor. İhracatçılar hem döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle müşterilerine fiyat vermekte zorlandıklarını hem de krediye erişimde ciddi sorunlar yaşadığını söylüyor

Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikasının Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikasının Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
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Türkiye'nin 2022 yılı için belirlenen ihracat hedefi 250 milyar dolar.

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