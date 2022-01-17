"Krediye Erişimde ve Fiyatlandırmada Zorlanıyoruz"

Türkiye'nin 2022 yılı için belirlenen ihracat hedefi 250 milyar dolar. Ancak bu hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor. İhracatçılar hem döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle müşterilerine fiyat vermekte zorlandıklarını hem de krediye erişimde ciddi sorunlar yaşadığını söylüyor

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