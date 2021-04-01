Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
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Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı

Antalya'da çektiği krediyi ödeyemediği gerekçesiyle mal varlıklarına haciz gelen kişi, tepkisini banka şubesinin camlarına ayran ve yumurta atarak gösterdi.

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Antalya'da çektiği krediyi ödeyemediği gerekçesiyle mal varlıklarına haciz gelen kişi, tepkisini banka şubesinin camlarına ayran ve yumurta atarak gösterdi. Kredisini ödeyemeyen adamın bankaya saldırış anı bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kredisini ödeyemeyince bankanın camlarına ayran ve yumurta atarak zarar veren şahsın, bankaya saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerinde, Cafer B.'nin bankanın karşısında bulunan süs havuzuna ayran ve yumurtaları koyup attığı ve bağırdığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 31 Mart Çarşamba günü saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir bankanın bölge müdürlüğü binasında meydana geldi. Bir süre önce bankadan kredi kullanan Cafer B. (45) belirlenen sürede ödemelerini yapamayınca ev ve kamyonuna haciz geldiği iddia edildi. Banka ile bu durumu çözmeye çalışan Cafer B., bir sonuç alamayınca bunalıma girdi. Sabah saatlerinde yine bankaya konuşmaya gelen Cafer B., yine sonuç alamayınca yakındaki bir marketten 15 ayran ve 10 yumurta aldı. Bankanın önüne gelen Cafer B., elindeki ayran ve yumurtaları camlara fırlattı. Ayranlar camda patlarken neye uğradıklarına şaşıran banka çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Camları ayran ve yumurtaya boyayan Cafer B., daha sonra yolun karşısına geçip beklemeye başladı. Kısa sürede bölgeye gelen polis, banka görevlilerinin gösterdiği Cafer B'.yi ekip aracına aldı. Polis yaptığı incelemenin ardından Cafer B.'yi ifadesini almak üzere merkeze götürdü. - ANTALYA

Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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