Kredili tatil, turizme ivme kazandıracak
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Kredili tatil, turizme ivme kazandıracak

Kredili tatil, turizme ivme kazandıracakTÜRKİYE Turizm ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, haziran ayı sonrası iç turizmde hareketlenme ve canlanma olacağını söyledi.

05.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:01

Kredili tatil, turizme ivme kazandıracak

TÜRKİYE Turizm ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, haziran ayı sonrası iç turizmde hareketlenme ve canlanma olacağını söyledi. Yağcı, "Özellikle kredili tatil paketleri açıklandı, bu da pazara ivme kazandıracaktır. Bu ayın sonundan itibaren hareket olacağını öngörüyoruz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi 35 milyar dolar turizm geliri olan Türkiye turizmini de durdurdu. Türkiye'deki konaklama tesisi, otel ve tatil köylerinin yüzde 42'sine sahip Antalya'da 900 otel ve tatil köyü, pandemi kısıtlamalarıyla kapandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı TGA'nın onay verdiği ve aralarında Türk Standartları Enstitüsü'nün de (TSE) bulunduğu 11 kuruluştan 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' alan oteller, 1 Haziran itibarıyla yeniden müşteri kabulüne başladı.

TGA Yönetim Kurulu üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, otellerini açmayı düşünen işletmeler için sertifikasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Yağcı, "Geçen haftadan itibaren belgelendirme süreci başladı. Tahminimizce önümüzdeki hafta ve sonrası bu belgelendirme daha da hızlanacaktır. Bu sertifikayı alanlar otellerini açmaya başlayacak. 15 Haziran sonrası otellerin açılması daha da hızlanacaktır" dedi.

ZOR BİR SÜREÇ

Erkan Yağcı, geçen yıl 15 milyon yabancı, 7 milyon yerli turisti ağırlayan Antalya'yı pandemi sonrası nasıl bir turizm beklediğine ilişkin şunları söyledi:

"İşletmeler salgın sonrası hijyen konusunda sertifikasyon çalışmalarını yapıyor. İşletmesini açacak olanlar, bu dönemde alabilecekleri her türlü önlemi almaya çalışıyor. Dolayısıyla hijyen odaklı sağlıklı bir tatil sağlayacağız, sağlamaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. Dünyada bu salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında seyahat ve turizm endüstrisi geliyor. Bizim için kolay bir yıl değil. Bu yılın önemi, açıkçası işletmelerin faaliyetinin devam edecek hale gelmeleri lazım. Olaya bu açıdan bakıyoruz. Tekrar işletmelerin açılır hale gelmesi önemli. Dünyada tüm sektörü etkileyen ve bizim de şahit olduğumuz en ciddi krizle karşı karşıyayız. Hem ulaşımın hem de turizm endüstrisinin durduğu bir noktadayız. Bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz."

'SERTİFİKA GÖNÜLLÜLÜK AMA ÖNERİYORUZ'

Covid-19 ile alakalı otellerin başta maske, sosyal mesafe, hijyen, izolasyon odası olmak üzere 160 kriterin yer aldığı 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' alınmasının zorunluluk değil gönüllülük esasına dayalı olduğunu söyleyen Yağcı, "Antalya'da 900 tane yıldızlı otel Türkiye'de de 4 bin 500 tesis var. Sertifikasyon zorunlu değil, gönüllülük esasına bağlı. Bu sertifikasyon işletmeleri açmak isteyecekler için yol gösterici bir çalışma. Biz de öneriyoruz bu sertifikanın alınmasını, süreci göreceğiz" dedi.

ŞU AN İÇ TURİZM ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye turizminin eski günlerine dönmesiyle ilgili, "Ne zaman rekor bekleyelim, kaç yıl sonra?" sorusuna Başkan Yağcı, "Şu an bu sorunun cevabı çok zor. Önceliğimiz işletmelerin tekrar faal hale gelmesi. Şu an iç turizm çok önemli. İç turizmde başlayacak bir turizm faaliyeti olacak. Bununla beraber dış turizmin de açılması lazım" diye konuştu

'TATİL KREDİLERİ İVME KAZANDIRACAK'

Koronavirüs normalleşme sürecinde kamu bankalarının tatile çıkmak isteyenler için kredili tatil paketleri hazırladığını belirten TGA Yönetim Kurulu üyesi ve AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, şunları söyledi:

"İç turizmde bu ayın sonundan itibaren hareketlenme başlayacağını, canlanma olacağını düşünüyoruz. Özellikle kredili tatil paketleri açıklandı. Bu da pazara ivme katacaktır. Özellikle bu ayın sonundan itibaren bir hareket olacağını öngörüyoruz. Dış turizmde tamamen uçuş trafiğinin açılması önemli bir gösterge ve ülkeler arasındaki seyahat yasağının kalkması. Bu kısıtlamalar kalktıktan sonra işlerin yavaş yavaş başlayacağını ve hareketlenme olacağını öngörüyoruz. Önemli olan uçuşların başlaması."

Kredili tatil, turizme ivme kazandıracak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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