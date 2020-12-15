Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 44.3 azaldı
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Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 44.3 azaldı

15.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:27
Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 44.3 azaldı

Faizlerdeki genel yükselişe bağlı olarak, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları Kasım'da yıllık bazda yüzde 44.3 düşerek 24 bin 450 adete geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 21.7'de kaldı.

Faizlerdeki genel yükselişe bağlı olarak, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları Kasım'da yıllık bazda yüzde 44.3 düşerek 24 bin 450 adete geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 21.7'de kaldı.

Buna karşılık, özellikle yılın ikinci ve üçüncü çeyrekteki hızlı artışlara bağlı olarak, ipotekli konut satışı Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda yüzde 98 artarak 558 bin 706 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 18.7 azalarak 112 bin 483 adete geriledi.Özellikle kredili satışlardaki hızlı artışın desteğiyle, Ocak-Kasım döneminde ise, toplam konut satışları yıllık bazda yüzde 21.5 artışla, 1 milyon 393 bin 335 adete yükseldi. Bu dönemde, ipotekli konut satışı yüzde 98 artarken, diğer türdeki satışlar yüzde 3.4 azaldı.Kredili satışlar dışındaki konut satışları da Kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 azalarak 88 bin 33 adete geriledi. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 25 azalarak 36 bin 658 adete geriledi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32.6 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da aynı dönemde yüzde 15.2 azalarak 75 bin 825 adete düştü. (Grafik - Tablo)


Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 44.3 azaldı
Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 44.3 azaldı
Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 44.3 azaldı
Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 44.3 azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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