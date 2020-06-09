Krediler ikinci el araç satışını arttırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Krediler ikinci el araç satışını arttırdı

KOCAELİ Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, kredi oranlarının çok düşük olduğunu ifade ederek, "En son açıklanan kredi paketinden önce zaten bir hareketlilik, bir talep vardı.

Krediler ikinci el araç satışını arttırdı
09.06.2020 08:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:30

KOCAELİ Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, kredi oranlarının çok düşük olduğunu ifade ederek, "En son açıklanan kredi paketinden önce zaten bir hareketlilik, bir talep vardı. Bu paket talebi iki katına çıkardı" dedi. 

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, ikinci el araç piyasasında fiyatların hızla yükselmesini değerlendirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle otomobil markalarının dünya genelinde sıfır araç üretimini durdurmasından dolayı piyasaya araç girişi olmadığını söyleyen Batı, araç almak isteyen vatandaşların ikinci el tercih etmesi nedeniyle talep artışının yükseldiğini ve buna bağlı olarak fiyatların hızla arttığını kaydetti. Bugün satılan tüm araçların fiyatının olması gereken değerinin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Batı, Eylül ya da Ekim ayında piyasanın sakinleşmesini beklediğini söyledi. 

Fiyatların yükselmesinde piyasada sıfır araç bulunmamasının etkili olduğunu söyleyen Batı, "Vatandaş otomobil bayisine sıfır araç almak için gittiğinde en az 2 ay sıra veriyorlar. Yerli üretim başladı ama henüz tam kapasite olarak otomobil bayilerinde vatandaşlar arzu ettikleri araçları bulamıyor. Dolayısıyla insanlar otomobil bayilerinde almak istedikleri araçları bulamadıkları zaman, pandemiden kaynaklanan yaklaşık 2 ay boyunca ötelenmiş ihtiyaçlarından dolayı, ikinci eldeki sıfır, 1 ya da 2 yaşındaki araçları tercih ettiler. Bu da ikinci eldeki iyi araçların tükenmesine neden oldu. Sıfır araç satışı olmadığı için de ikinci el piyasasına yeni araç gelmedi. Bu araç talep patlaması, ötelenmiş araç ihtiyacı, ikinci el sektörünün çok ciddi şekilde hareketlenmesine ve her hareketlenmede fiyatların yukarı çıkmasına sebep oldu" dedi.  'HİÇBİR ARABA ŞU AN GERÇEK DEĞERINDE DEĞIL'Araçların hak ettiğinden çok daha yüksek fiyatlarda satışa sunulduğuna dikkat çeken Fahrettin Batı, "Kesinlikle hiçbir araba şu an gerçek değerinde değil. Değerlerinin çok üzerinde. Maalesef bugün piyasa böyle, insanlar ister istemez buna uymak zorunda. Ben eylül ya da ekim aylarında bir stabil rakama oturacağına inanıyorum. Belki bugünkü fiyatında kalacak. Bundan sonra artmaya devam edenler yine bu fiyatlara geri dönecek. Şu anda en büyük sıkıntımız otomobil bayilerinde sıfır araç olmaması sebebiyle insanların ikinci ele yönelmesi. İkinci el aracın da vatandaşın istediği gibi bulamamasıdır. Özellikle biz araç bulmakta çok zorlanıyoruz. İl dışından temin etmeye çalışıyoruz. Ancak piyasada temiz araç kalmadı. Kazalı, ağır hasarlı araçlar var. Ancak biz bunları alıp satmıyoruz. Aracılık etmiyoruz. Kimseye önermiyoruz." diye konuştu. DÜŞÜK KREDİ TALEBİ ARTTIRDI Hükümetin otomotiv sektöründe açıkladığı ekonomik paketlerin araç talebini arttırdığını söyleyen Batı, şöyle konuştu:  "Son dönemde hükümetin açıkladığı özellikle inşaat ve otomotiv sektörleri üzerine ekonomik paketler var. Daha önceki hareketliliğin bir katını daha üzerine koydu. Kredi oranları belki tarihinde görülmediği kadar düşük seviyede. Gelen müşterilerin 10 tanesinden 9'u, 'Bu arabaya ne kadar kredi çıkar?' veya 'Hangi bankanın kredi oranı daha düşük?' gibi sorular soruyor. Şu anda bu en son açıklanan kredi paketinden önce zaten bir hareketlilik, bir talep vardı. Bu paket talebi iki katına çıkardı. Bu talep ne kadar artarsa araba fiyatları da otomatik olarak o kadar yukarı çıkıyor. Nasıl ki, bazı müteahhitler ev fiyatlarında değişiklik yaptı. Hükümet bunu takip edeceğini söyledi ama otomotiv fiyatlarında da aynı şekilde yükselme var. Bugün sattığımız bir arabanın aynısını, daha yüksek kilometrede bile olsa, aynı paraya alıp dükkanımıza koyamıyoruz." 'ŞU ANDA ARAÇ BULMAKTA ÇOK ZORLANIYORUZ'Batı, araç fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:  

"Biz mutlaka özenle temiz, kazası, tramer kaydı olmayan ya da çok az hasarı, çok küçük kazaları olan araçları tercih ediyoruz. Çünkü müşterilerimize verdiğimizde bu araçları, bizi dostlarına önersinler ya da tekrar araç değiştirmek istediklerinde bizi tercih etsinler istiyoruz. Mesleği galericilik olan herkesin bu şekilde düşündüğüne inanıyorum. Dolayısıyla şu anda araç bulmakta çok zorlanıyoruz. Fiyatlar zaten çok yüksek. Hiçbir araba şu anda normal, olması gereken değerde değil. Çok yüksek fiyatta. Hakkı olan parada değil şu anda bu arabalar. Ama maalesef şu anda piyasada araç olmadığı için değerler çok yüksek." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi Haber
Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu Haber
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Haber
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Haber
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Ahmet Tekdal Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Krediler ikinci el araç satışını arttırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 08:30:34. #1.15#
title