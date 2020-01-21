Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Er'den, Adana'da yurt ziyareti
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Er'den, Adana'da yurt ziyareti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Adana'da erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti.

21.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:08
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Er'den, Adana'da yurt ziyareti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep , 'da erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti.

Er, Adana Sümer Erkek Yurdu'nda bir araya geldi. Yurtta incelemede bulunan Er, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak ve onlara daha iyi ortam sunmak için bütün imkanlarını seferber ettiklerini, çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerde bulunmalarını sağladıklarını belirtti.

Yurttaki öğrencilere yemekhanede yemek dağıtan Er, öğrencilerle sohbet de etti.

Gençlik ve İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın da yer aldığı ziyarette, yurtta kalan öğrenciler Er'e kurslarda yaptıkları seramik tabloyu hediye etti.

Kaynak: AA
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