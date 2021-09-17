Kredi vadeleri azaldı mı? Vade kaç taksit oluyor? Krediler düşecek mi?

Krediler düşecek mi? Kredi vadeleri azaldı mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KREDİ VADELERİ AZALDI MI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade düzenlemesine gitti. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi." denildi.

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