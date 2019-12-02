Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran 85 zanlıya operasyon

02.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:12

İstanbul merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüpheliden 43'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çeşitli nedenlerle bankalardan kredi çekemeyen çok sayıda emekliyi, komisyon karşılığında ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

"Örgütlü suç kapsamında tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bankacılık kanuna muhalefet suçlarından" işlem gören şebeke üyelerinin, 900'den fazla emekliyi benzer yöntemle dolandırdığı ve aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Sosyal medya ve gazetelere ilan vermişler

Şüphelilerin emeklilere kredi kullandırmak amacıyla sosyal medya ve gazetelere "Emeklilere Kredi", "Kredim Kolay" başlıkları altında ilan verdikleri belirlendi.

İlanlardaki iletişim numaralarını arayan vatandaşların kredi ihtiyaçlarına ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek İstanbul'a gelmelerini sağladıkları tespit edildi.

Alibeyköy ve Esenler Otogarı gelen vatandaşları servis ve özel araçlarla alan şüpheliler, Beylikdüzü ve Şişli'deki ofislerine yakın pastane, kafe tarzı yerlerde ikramlarda bulunarak güven sağladıktan sonra ofislerine götürdükleri öğrenildi.

Mağdurlara yüksek ücretli cep telefonu ve benzeri cihazlar satın alıyormuş gibi fatura kesildiği, maaşlarının 12 katı senet imzalatılarak aynı gün örgüt üyeleri komisyoncular refakatinde Çağlayan veya Bakırköy adliyesindeki İcra Müdürlüklerine götürdükleri öğrenildi.

Emeklileri, İcra Müdürlüğü görevlilerinin sorun çıkarmaması için "tembihleme" yaptıkları belirlenen şüphelilerin, maaşlarının 12 ay süre ile tamamının kesilebilmesi için muvafakat imzalatılıp icra takibine başlandığı, komisyon, avukatlık ücreti ve dosya masrafı adı altında büyük miktarlarda kesintiler yaptıktan sonra emeklilere, bazılarına yol parası kadar olmak üzere cüzi miktarda para verdikleri, akabinde hukuki açıdan sorun teşkil etmemesi amacıyla paranın tamamı veriliyormuş izlenimi yaratmak için haberli veya habersizce kamera görüntüsü alındığı ve olası bir adli işlemde bu kayıtların kullanılmak üzere saklandığı, emekli vatandaşların birçoğunun maaşına uygulanan icra takibinin ücretinden haberdar olmadığı, aldıkları paranın, söylenen miktardan çok az olduğu, satıldığı iddia edilen ve fatura kesilen telefonların emeklilere hiç verilmediği, ticari faaliyet görünümüyle hileli davranışlarla mağdur edildikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüpheliden 43'ü yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA