Kredi takibe düşme süresi nedir? BDDK Kredi takibe düşme süresi nedir?
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Kredi takibe düşme süresi nedir? BDDK Kredi takibe düşme süresi nedir?

08.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:37
Kredi takibe düşme süresi nedir? BDDK Kredi takibe düşme süresi nedir?

BDDK'nın valör süresi açıklamasından sonra vatandaşlar Kredi takibe düşme süresi nedir? BDDK Kredi takibe düşme süresi nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kredi takibe düşme süresi nedir? BDDK Kredi takibe düşme süresi nedir?

BDDK'nın valör süresi açıklamasından sonra vatandaşlar Kredi takibe düşme süresi nedir? BDDK Kredi takibe düşme süresi nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kredi takibe düşme süresi nedir? BDDK Kredi takibe düşme süresi nedir? İşte detaylar...

KREDİ TAKİBE DÜŞME SÜRESİ NEDİR?

Kredi takibe düşme süresi, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

Vadeli mevduat hesabı açtığınızda ve paranızı faize yatırdığınızda paranıza faizin işlemeye başlayacağı tarih valör tarihidir. Genel olarak bir bankada vadeli mevduat hesabınıza para yatırdığınız tarihten bir gün sonra faiz işlemeye başlar.

Bazı bankalarda bu tarih, 2 gün ya da 3 gün valörlü olarak uygulanır. Bu durumda banka size daha yüksek faiz verebilir. Valör hesaplama işlemi yapıldığında sunulan faizin gerçek halini de görmüş oluruz. 3 gün valörlü işlem yapıldığında 32 gün için %14 faiz veren bir banka aslında paranızı 35 gün kullanmış demektir.Bankalarda işlemlerin aynı gün valörlü ya da valörsüz adı altında vakit kaybetmeden başlatılması da olasıdır. Bunun için banka ile pazarlık yapabilirsiniz. Genelde bankaya yatırdığınız paralar 1 gün valörlü değer kazanmakta, bankadan çektiğiniz paralar ise aynı gün valörlü olacak şekildedir.

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