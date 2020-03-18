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Koronavirüs, Ekonomi

Kredi ödemeleri gecikmelerinde 180 gün beklenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Covid-19 salgını nedeniyle, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce bekleme süresini 90 günden 180 güne yükseltti.

18.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:58
Kredi ödemeleri gecikmelerinde 180 gün beklenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Covid-19 salgını nedeniyle, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce bekleme süresini 90 günden 180 güne yükseltti.

BDDK kararına göre uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor. 

BDDK'nın konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi: "Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan Covid-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına, anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmamasına karar verilmiştir."

 


Kaynak: DHA

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