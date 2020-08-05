Kredi kullanımı yılda yüzde 26,8 arttı
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Kredi kullanımı yılda yüzde 26,8 arttı

Türkiye'deki kredi kartı harcamalarının yüzde 33'ünün gerçekleştiği İstanbul'da, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre, kartlı harcamalar yüzde 14,1 arttı.

Kredi kullanımı yılda yüzde 26,8 arttı
05.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:17

Kredi kullanımında bir önceki yıla göre yüzde 26,8; takipteki alacaklarda ise yüzde 41,4 artış kaydedildi. Tasarruf mevduatı, bir önceki yıla göre yüzde 24,1 yükselirken, döviz cinsinden mevduatın payı yüzde 54,9 oldu. Kişi başına düşen tasarruf mevduatı 44 bin TL'ye, nakdi kredi ise 81 bine TL'ye ulaştı. Tüketici kredileri de bir önceki yıla göre, yüzde 58,8 yükseldi. Tekstil ve tekstil ürünleri sektöründe kredi kullanımı yüzde 42,4 artarken, gıda, meşrubat ve tütün sektöründeki takipteki kredi oranı yüzde 34,3 azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin finansal piyasaların değerlendirildiği Ağustos 2020 Finansal Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Finans sektöründeki değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı:

Kredi kullanımında yıllık artış, yüzde 26,8

Haziran 2020'de kredi kullanımı, Mart 2020'ye göre yüzde 10,7; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 arttı. Tahsil edilemeyip takibe düşen krediler ise Mart ayı ile aynı seviyelerde gerçekleşirken, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 41,4'lük yükseliş görüldü.

Kredi kartı harcamaları yüzde 14,5 arttı

Mart 2020 – Haziran 2020 arasında kredi kartı harcamalarındaki en yüksek artış İstanbul'da yaşandı. Türkiye'deki toplam kredi kartı harcamaları, 2020 Haziran'da bir önceki dönem ile aynı seviyede kaldı. Toplam kredi kartı harcamalarının yüzde 33,3'ü İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da kredi kartı harcamaları bir önceki döneme göre yüzde 14,5, bir önceki yıl aynı döneme göre ise yüzde 14,1 arttı.

Tasarruf mevduatında yüzde 24,1 yükseliş

Haziran 2019'da, 554 milyar TL olan tasarruf mevduatı, Mart 2020'de 659 milyar TL'yi, Haziran 2020'de ise 688 milyar TL'yi geçti. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise yüzde 193 düzeyinde gerçekleşti.

Haziran 2019'da kişi başına düşen tasarruf mevduat tutarı 36 bin 786 TL iken, Haziran 2020'de 44 bin 337 TL oldu. Kişi başına düşen nakdi kredi ise Haziran 2019'da 66 bin 720 TL iken, Haziran 2020'de 81 bin 759 TL oldu.

Altın mevduatında yıllık yüzde 121,2'lik artış

Toplam mevduat içerisinde döviz cinsinden mevduatın payı yüzde 54,9 oldu. Toplam altın mevduatında ise bir önceki yıl aynı dönemde 63,8 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 Haziran sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 141,1 tona yükseldi.

Tüketici kredileri yıllık yüzde 58,8 yükseldi

Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici kredileri yüzde 58,8, bir önceki döneme göre ise yüzde 16,4 arttı. Taşıt kredilerinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7'lik, konut kredilerinde ise yüzde 20,5'lik bir artış gerçekleşti. Kredili mevduat hesabında ise aynı döneme bakıldığında yüzde 5,5'lik bir azalış kaydedildi.

Tekstilde kredi kullanımı yüzde 42,4 arttı

Sektörel krediler açısından bakıldığında, inşaat sektörü, Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en yüksek miktarda kredi kullanılan sektör oldu. Oransal olarak en yüksek artış yüzde 42,4 ile tekstil ve tekstil ürünleri ve yüzde 40,2 ile metal ve işlenmiş maden sektörlerinde görüldü.

Takibe düşen kredilerde turizm ilk sırada

Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde bir önceki yılın Haziran dönemine göre turizm, denizcilik ve inşaat sektörleri ilk sıralarda yer aldı. Gıda, meşrubat ve tütün, ziraat ve balıkçılık ile finansal kuruluşlar sektörlerinde ise takibe düşen kredilerde azalma gerçekleşti. Denizcilik sektöründe kullanılan kredilerin yüzde 15,1'i, turizm sektöründe yüzde 12,4'i, inşaat sektöründe ise yüzde 9,3'ü tahsil edilemeyerek takibe düştü.

Bülten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine dayanılarak hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri sisteminde yayınlanan veriler doğrultusunda gram altın ortalama alış fiyatı 2019 Haziran sonu itibariyle 259 TL, 2020 Haziran sonu itibariyle 382 TL olarak ele alındı.

Kaynak: Bültenler

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