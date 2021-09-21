Kredi kartıyla mekan mekan gezmişler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kredi kartıyla mekan mekan gezmişler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kredi kartıyla mekan mekan gezmişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aşçılık yapan Osman Erkurt adlı vatandaş, kredi kartını ATM'de unuttu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aşçılık yapan Osman Erkurt adlı vatandaş, kredi kartını Atm'de unuttu. Kartı bulan şahıslar, mekan mekan gezerek harcama yaptı.

İlçede bir teknede aşçılık yapan evli ve bir çocuk babası 34 yaşındaki Osman Erkurt, Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki bir ATM'de kredi kartı borcunu ödedi. Osman Erkurt'un ATM'de unuttuğu kartını, iddiaya göre 2 şahıs buldu. Kartı alan şahıslar, Neyzen Tevfik Caddesi ve Gümbet Mahallesi'nde restoran, kafe ve marketlerde harcama yaptı. Şahıslar, 800 TL olan temassız şifresiz işlem limitini bitirdi. Ertesi gün kartının yanında olmadığını fark eden Osman Erkurt, kartını iptal ettirdi.

Kartından harcamalar yapıldığını öğrenen talihsiz adam, harcama yapılan işletmeler ve harcama saatleri tespit etti. Erkurt, şahısların bulunması için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bir bankanın ATM'sinde kredi kartı borcunu ödedikten sonra kartını orada unuttuğunu söyleyen Erkurt, "Ertesi gün kartımın olmadığını fark ettim ve sürekli de harcama yapıldığını gördüm. Sonra iptal ettirdim ama burada birkaç kafe, restoranlarda harcama yapılmış, marketlerden alış veriş yapılmış. Savcılığa şikayet ettim. 800 TL harcama yapılmış. Temassız harcama limiti o kadardı. Kartın şifresini bilmedikleri için o limiti aşamamışlar. Ben de durumu yargıya intikal ettirdim. Harcamaları Neyzen Tevfik Caddesi ile Gümbet Mahallesi'nde yapmışlar. Benim kartımla mekan mekan gezmişler" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kredi kartıyla mekan mekan gezmişler

Kredi kartıyla mekan mekan gezmişler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Tanem Sivar
Spor Nihat Özdemir Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Demir Çelik Derya Yanık Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kredi kartıyla mekan mekan gezmişler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 13:28:36. #1.11#