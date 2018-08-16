Kredi Kartıyla Kurbanlık Almakta Sakınca Yoktur"

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurbanlık hayvanların kredi kartıyla alınmasında sakınca olmadığını belirterek, "Kart borcunun zamanında ödenmesi, faize bulaşmaması şartıyla kredi kartıyla hayvan alım satımında dini bir kısıtlama yoktur." dedi.

Ramazan Topcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık alacak vatandaşların en çok sorduğu soruların başında kesimle ilgili sorular geldiğini belirtti.

Topcan, "Bir sene eşim kesiyor bir sene ben kesiyorum" diyen bazı vatandaşların çeşitli sorular yönelttiklerini dile getirerek, "Kurban ibadetiyle mükellef tutulabilmek için şartlardan bir tanesi ekonomik gücün var olmasıdır. Dolayısıyla ekonomik güç hanımın ise hanımın kurban kesmesi vaciptir, yok evin beyine ait ise o zaman evin beyi kesecek. Dolayısıyla tombala usulü 'Bu sene sen gelecek sene ben keseyim' şeklindeki bir anlayış yanlıştır. Dini bir dayanağı yoktur." ifadelerini kullandı.

Kurbanın kredi kartı ile alınmasında dinen bir sakınca olmadığını vurgulayan Topcan, "Sosyal ihtiyaçlarımızı nasıl kredi kartıyla giderme imkanımız var ise kurbanlık hayvanlarımızı da kredi kartıyla almakta sakınca yoktur. Kart borcunun zamanında ödenmesi, faize bulaşmaması şartıyla kredi kartıyla hayvan alım satımında dini bir kısıtlama yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Topcan, ölen bir kişi için kurban kesilemeyeceğini belirterek, "Ölünün namazı, haccı, zekatı olmadığı gibi kurbanı da olmaz. Ölen insanın amel defteri kapatılmıştır. Bundan dini mesuliyet kalkmıştır." dedi.

Ortak alınan kurbanlıkta götürü usulü taksimin yanlış olduğuna da değinen Topcan, "Şurası senin, burası benim deyip ayrılamayız, mutlaka teraziden geçmesi lazım. Allah, kul hakkı var. Hele hele bir bayram gününde bir arınma gününde kul hakkını alarak ibadet etmek doğru bir hareket değildir. Götürü ulusu etin taksimi doğru bir hareket değil." diye konuştu.