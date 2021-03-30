KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI
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KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI

Demirören Haber Ajansı / Adem Varol - Haberler | Güncel
KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI

EYÜPSULTAN ve Esenyurt'ta evlerin kapılarını kredi kart yardımı ile açarak hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

EYÜPSULTAN ve Esenyurt'ta evlerin kapılarını kredi kart yardımı ile açarak hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Üç şüphelinin binaya giriş çıkış anları ile bir şüphelinin kredi kartıyla kapıyı açmaya çalışması kameralara yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz sene Eyüpsultan Rami Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Gürkan Ö.(24), Ziya S.(21) ve Saim A.(19), 05.00 sıralarında girdikleri

binada bir dairenin kapısını kredi kart yardımı ile açarak içeri girdi. İçeride uyuyan Ş.S.'nin pantolonundan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, iş yeri kartı, aylık İstanbul kartı, 4 adet banka kartı ve cep telefonu çalan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

KAPIYI KART İLE AÇMAYA ÇALIŞTI, BAŞARAMADIYine Esenyurt'ta 17 Şubat'ta bir dairenin önüne giden şüphelilerden Saim A., yanında bulunan kredi kartı ile kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre uğraş veren şüpheli, kapıyı açamayacağını anlaması üzerine hızlıca olay yerinden uzaklaştı. O anlar binada bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERPolis ekiplerinin başlattığı çalışma ile üç şüpheli 25 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Saim A.'nın 17, Gürkan Ö.'nün  20 ve Ziya S.'nin 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Eyüpsultan'daki hırsızlık olayında üç şüphelinin mahalleye girdikten sonra, bir binaya giriş ve çıkış anları kameralara yansıdı. Yine şüpheli Saim A.'nın Esenyurt'ta dairenin kapısını kredi kart yardımı ile açmaya çalıştığı, açamayacağını anlaması üzerine olay yerinden uzaklaşması görüntülerde yer aldı.

- İstanbul
KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI
KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI
KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI
KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI
KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI
KREDİ KARTIYLA EVLERİN KAPILARINI AÇAN HIRSIZLAR YAKANLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Varol

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