Kredi kartıyla alışveriş uyuşturucu maddeye benzer bağımlılık yapıyor
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Kredi kartıyla alışveriş uyuşturucu maddeye benzer bağımlılık yapıyor

13.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:51
Kredi kartıyla alışveriş uyuşturucu maddeye benzer bağımlılık yapıyor

ABD'nin dünyaca ünlü teknik üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan bir araştırmada kredi kartı harcamalarının beyinde uyuşturucu maddeye benzer bağımlılık yapan ilaçlarla aynı kimyasal reaksiyonu tetiklediğini ortaya koydu.

ABD'nin dünyaca ünlü teknik üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan bir araştırmada kredi kartı harcamalarının beyinde uyuşturucu maddeye benzer bağımlılık yapan ilaçlarla aynı kimyasal reaksiyonu tetiklediğini ortaya koydu.

ABD'li teknik üniversite Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan kredi kartı araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmada, kredi kartlarının masrafı ne olursa olsun beyinde uyuşturucu maddeye benzer kimyasal reaksiyonu tetiklediğini ve bu durumun kullanıcılarda bağımlılık hale geldiği açıklandı. Araştırmacılar, farklı amaçlı kartların farklı arzuları tetiklediğini örneğin restoran ve tatillerde kullanılan kartların yakıt almak için kullanılan kartlardan daha fazla harcama isteği yarattığını tespit etti.

SALGIN KREDİ KARTI ALIŞVERİŞİNİ YÜKSELTTİ

Araştırmacılar, alışveriş yaparken kişisel kredi kartları ile nakit kullanan katılımcıların beyin taramalarını inceledi. Bulgular, nakit satın alımların beyindeki 'ödül ağlarını' uyarmadığını tespit etti. Diğer yandan koronavirüs salgını, alışveriş yapanların koronavirüsün yayılmasını durdurmak için temassız kullanmaya teşvik edilmesiyle nakit düşüşünü hızlandırdı.

Araştırmanın ortak yazarlarından Profesör Drazen Prelec "Beyindeki her türlü ödülle etkinleştirilen ödül ağları, bir kredi kartı satın alımıyla etkinleştirilir. O plastik kredi kartını elinize alma eylemi, keyifli alışverişlerle ilişkilidir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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