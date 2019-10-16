Kredi kartından alınan komisyona sınırlama

16.10.2019 09:50

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Karar, 1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak. Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA