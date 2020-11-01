Kredi kartında azami faiz yüzde 1.46'ya yükseltildi

Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1.25'ten yüzde 1.46'ya; aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 1.55'ten yüzde 1.76'ya yükseltti.

Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1.25'ten yüzde 1.46'ya; aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 1.55'ten yüzde 1.76'ya yükseltti.

TCMB'den yapılan açımlamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının "güncel piyasa koşullarını yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlenmesine" karar verildiği belirtildi ve şöyle denildi:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenmesinde, fonlama maliyetinin göstergesi olarak, bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları dikkate alınarak, 'Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' çerçevesinde hesaplanan referans oran esas alınacaktır. Türk lirası cinsinden uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, söz konusu referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecektir."

Buna göre, 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere;Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.46; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.76; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.17; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.47 olarak hesaplandı.TCMB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu yönteme göre hesaplanan oranlar her ayın sondan beşinci iş günü TCMB resmi internet sitesinde; "İstatistikler/ Bankacılık Verileri/ Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları" bölümünde ilan edilecek ve izleyen ayın ilk gününden itibaren geçerli olacak. (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı