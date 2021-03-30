Kredi kartı yüzünden hapis cezası bulunan kadın, JASAT ekiplerince yakalandı
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Kredi kartı yüzünden hapis cezası bulunan kadın, JASAT ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kredi kartı yüzünden hapis cezası bulunan kadın, JASAT ekiplerince yakalandı

Samsun'da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

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Samsun'da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen ve hakkında İstanbul Asliye Ceza Masası tarafından, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli kadın, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.A. isimli şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Samsun K Tipi Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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