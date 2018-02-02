Kredi Kartı ile Online Alışverişte Yeni Dönem, Onayınız Gerekiyor…

Kredi Kartı ile Alışverişte Onay Vermek için Son Gün!

Önemli: Onayınız Gerekiyor

Kredi Kartı ile Online Alışverişte Yeni Dönem



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20.10.2016 tarihli 7052 sayılı kurul kararı ve 22.02.2017 tarihli yazısı ile belirtildiği üzere; kartlarınız ile internet üzerinden alışveriş yapmaya devam edebilmeniz için 31 Ocak 2018 tarihine bireysel kredi kartlarınızı, banka kartlarınızı ve ek kartlarınızı online alışverişe açtırmanız gerekmektedir.

Kredi Kartı ile Online Alışverişte Yeni Dönem. Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?



Aşağıdan bankanız için gerekli bilgilere ulaşarak kartınızı online alışverişe hemen açtırabilirsiniz.

Garanti Bankası Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?

Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.

Herhangi bir Garanti şubesine giderek talimat verebilirsiniz.

BonusFlaş uygulaması üzerinden talimat verebilirsiniz.(Daha Fazlası > Ayarlar > Kart ayarları > İnternet Üzerinden Alışveriş)

Kredi kartınız için; SMS ile ONAY yazıp kartınızın son 6 hanesini 3340'a göndererek talimat verebilirsiniz.

Paracard'ınız için; SMS ile AÇIK yazıp kartınızın son 6 hanesini 3340'a göndererek talimat verebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?

Tüm kartlarınız için; SMS ile aralarında boşluk bırakarak "ONAY" yazıp herhangi bir bireysel İş Bankası kredi kartı ya da bankamatik kartınızın son 6 hanesini yazarak 4402'ye talimat verebilirsiniz.

Tercihiniz sadece bazı kartlarınızın açık kalması yönünde ise 0850 7240724/ Çağrı Merkezi üzerinden kart bazlı onayınızı iletebilirsiniz.

İnternet Şubesi, İşCep veya Maximum Mobil uygulaması üzerinden kartlarınızı internet alışveriş işlemlerine kapatabilir veya internet yetkisi kapalı olan kartlarınızın yetkisini tekrar açabilirsiniz.

YapıKredi Bankası Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?



Tüm bireysel Yapı Kredi kredi kartlarınız, var ise bu kartlara bağlı ek kartlarınız ve Yapı Kredi bireysel banka kartlarınız için ;SMS ile AÇIK yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaranızı 4944'e göndererek talimat verebilirsiniz.

VakıfBank Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?



Tek bir kartınız için ;SMS ile ONAY yazıp bir boşluk bırakıp kartınızın son 6 hanesini 6635'e göndermeniz gerekmektedir.

Ek kartlarınız ve banka kartlarınız dahil tüm kartlarınız için; SMS ile HEPSİ yazıp 6635'e gönderebilirsiniz.

TEB Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?



CEPTETEB İnternet Şube'sini ziyaret ederek talimat verebilirsiniz.

TEB ATM'lerinden talimat verebilirsiniz.

TEB Telefon Şubesi'nden sesli yanıt sistemiyle talimat verebilirsiniz.

Her bir kart için ayrı ayrı talimat verilmesi gerekmektedir.

Ek kartlar içinde asıl kart sahibi tarafından onay verilmesi gerekmektedir.

Akbank Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?



Tüm kartlarınız için ;SMS ile INTERNET yazıp 8885'e ücretsiz SMS göndererek talimat verebilirsiniz.

Denizbank Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?



SANAL yazıp bir boşluk bırakıp kartınızın son 4 hanesini 3280'e göndermeniz gerekmektedir.

ING Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?



Her bir kartınız için ayrı ayrı onay vermek için; SMS ile ONAY yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 4 hanesini 2205'e gönderebilirsiniz.

Ziraat bankası Kredi Kartı ile Online Alışveriş Onayı Nasıl Verilir?



Müşteri hizmetlerini arayarak talimat verebilirsiniz.

Diğer Banka kartlarınızı, kredi kartlarınızı ve ek kartlarınızı online alışverişe açtırmak için bankanız ile iletişime geçiniz.

http://www.teknotalk.com/kredi-karti-ile-online-alisveriste-yeni-donem-62089/